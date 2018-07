Embraer e Boeing correm para aprovar negócio antes da eleição

Após anunciarem acordo para a compra de 80% do segmento de aviação comercial da Embraer pela Boeing, as empresas correm para apresentar ao governo federal o contrato da joint venture — empreendimento conjunto — que será formada pelas duas companhias. Como o governo é detentor de uma golden share, ação preferencial que dá poder de veto em determinadas negociações, além da aprovação de acionistas e agências reguladoras no Brasil e em todos os países em que as empresas operam, é preciso que a presidência dê seu aval.

Se não der tempo de o presidente Michel Temer aprovar a transação, será preciso reiniciar conversas com o próximo governo, o que confere um grau de incerteza sobre o futuro do acordo.

Segundo o presidente da Embraer, Paulo Cesar de Souza e Silva, o cronograma prevê que o documento seja entregue entre outubro e novembro e que o negócio seja votado pelos conselheiros da Embraer nas primeiras semanas de dezembro. “Nosso cronograma é apresentar essa transação para o governo do Brasil no fim de outubro ou começo de novembro. (O cronograma) exige a aprovação final da nossa assembleia no começo de dezembro. Tudo seria ainda com essa administração (federal)”, afirmou o executivo em conferência com investidores.

Concorrência

As conversas entre as duas empresas são intensas desde outubro, quando a europeia Airbus surpreendeu o mercado ao anunciar a compra de 50,1% do programa de jatos comerciais da canadense Bombardier, que concorre diretamente com a Embraer.

Embraer e Bombardier são fabricantes de aviões de médio porte, com capacidade entre 100 e 150 passageiros. As duas atuam, sobretudo, em um segmento em que Boeing e Airbus não tem expertise. As gigantes são especializadas em aeronaves de grande porte.

Como os produtos da brasileira e da americana são complementares, o negócio era considerado essencial pela Boeing poder brigar no mercado internacional após a parceria entre Bombardier e Airbus.