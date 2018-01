Em dia de julgamento de Lula, Bolsa supera recorde

O Ibovespa opera com forte alta nesta quarta-feira, subindo 2,12% por volta das 13h55, aos 82.389 pontos. Na máxima do dia, o principal índice da bolsa de valores de São Paulo chegou a 82.658 pontos. O recorde atual foi alcançado no fechamento do pregão de terça-feira, aos 81.675 pontos. O mercado financeiro acompanha o julgamento do ex-presidente Lula em segunda instância, que pode definir a participação do petista nas eleições.

Analistas do mercado financeiro têm pouca dúvida de que Lula será condenado. A principal questão é a respeito do placar da votação. Se o ex-presidente for condenado por unanimidade, não deverá concorrer à presidência. Mas se houver um voto favorável à absolvição dentre os três desembargadores, há possibilidade de recurso, o que deixa o cenário eleitoral indefinido.

Além da eleição, o cenário externo e a queda do Ibovespa na terça-feira ajudam a explicar a alta mais forte nesta quarta. “A alta hoje também é especulativa, com os investidores aproveitando para comprar no embalo do mercado, que começou a subir também com o avanço dos futuros em Nova York”, ponderou um operador de renda variável ouvido pelo O Estado de S. Paulo, acrescentando que o dólar mais fraco no exterior é outro favorável hoje para os mercados acionários de países emergentes.

Os mercados financeiros brasileiros já precificaram ampla derrota do ex-presidente no julgamento. Na hipótese de os três juízes federais da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal negarem o recurso de Lula, ainda que divergindo sobre o tempo de prisão, o dólar permaneceria no patamar atual, podendo até mesmo cair a 3,12 a 3,15 reais.

(Com Estadão Conteúdo)