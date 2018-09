O dólar terminou em baixa pelo terceiro pregão consecutivo, abaixo de 4,10 reais, num movimento de ajuste ao cenário político após o atentado sofrido na quinta-feira pelo candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, que levou os investidores a avaliarem que a esquerda perderia fôlego nas eleições.

O dólar recuou 0,26%, a 4,0935 reais na venda, acumulando, nas três sessões seguidas de baixa, 1,44%. Na mínima, a moeda marcou 4,0520 reais, na abertura, e na máxima, 4,1283 reais. O dólar futuro subia cerca de 0,80 por cento.

“O atentado alimentou animador desempenho dos ativos locais tendo como leitura majoritária o potencial fortalecimento de candidatos de centro-direita/direita(especialmente o próprio Bolsonaro) nas eleições do próximo dia 7 de outubro”, explicou mais cedo a H.Commcor Corretora em relatório, chamando atenção para pesquisa encomendada pelo BTG e divulgada nesta segunda-feira.

Pelo levantamento, Bolsonaro ampliou a liderança após o atentado, com 30% das intenções de voto, de 26% na semana passada. Após levar uma facada na quinta-feira, o candidato, que permanece internado em São Paulo, disse no Twitter que logo estará 100% e que não dará o “gosto” de ficar fora do pleito para aqueles que desejam isso.

“Em síntese, e tendo como base essa pesquisa, Bolsonaro segue ganhando terreno, o que pode ter sido potencializado pelo atentado ou não (pode ter sido coincidência), mas de todo modo tende a embasar o bom humor no mercado”, completou a H.Commcor Corretora.

O mercado avalia os candidatos de esquerda como mais propensos ao aumento de gastos e a dívida pública, e agora aguarda outros levantamentos para ajustar suas posições, entre eles o do Datafolha, esperado para após o fechamento do mercado nesta segunda-feira, e o Ibope, na terça-feira à noite.

Boletim médico divulgado nesta segunda-feira pelo hospital Albert Einstein informou que Bolsonaro segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ainda está em estado grave. Este foi o primeiro boletim médico a apontar o estado de saúde de Bolsonaro como “grave”, em uma mudança de tom com relação ao boletim da manhã de domingo, que falava em “nítida melhora clínica e laboratorial”.

Embora o atentado tenha dado maior visibilidade a Bolsonaro e possa impulsionar sua candidatura, analistas e economistas avaliam que o quadro ainda segue bastante incerto, o que justifica a cautela dos agentes. Por essa razão, muitos dos investidores que venderam moeda na quinta-feira compraram de volta nesta sessão, impedindo que o tombo da abertura se mantivesse.

Além do cenário eleitoral, os investidores ainda monitoraram os efeitos da guerra comercial depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou que está pronto para seguir adiante e aplicar tarifas sobre mais 267 bilhões de dólares, além dos 200 bilhões de dólares sobre bens do país asiático que devem ser taxados nos próximos dias.

O dólar operava em baixa ante uma cesta de moedas, mas operava misto ante divisas emergentes.