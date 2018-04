Economistas veem inflação mais alta em 2019 e dólar a R$ 3,35 este ano

Economistas de instituições financeiras fizeram pequenos ajustes às suas projeções na pesquisa Focus do Banco Central divulgada nesta segunda-feira, vendo a inflação mais alta em 2019.

As contas para a alta do IPCA no ano que vem foram elevadas em 0,03 ponto porcentual, a 4,03%. Para este ano, a projeção permanece em 3,49%.

Outro ajuste foi realizado nas contas para a taxa de câmbio, com a expectativa para o dólar agora de terminar este ano a 3,35 reais, de 3,33 reais antes, depois de fechar a semana passada com ganhos em meio aos recentes temores de que os juros nos Estados Unidos poderiam subir mais do que o esperado neste ano.

Para 2019, permanece a expectativa de a moeda norte-americana terminar a 3,40%.

Em relação ao PIB (Produto Interno Bruto), os especialistas continuam vendo expansão de 2,75% este ano e 3% no próximo.

Para a política monetária, novo corte de 0,25 ponto porcentual na Selic é esperado em maio. Com a taxa básica de juros a 6,5% agora, os especialistas consultados no levantamento continuam vendo que ela terminará 2018 a 6,25% e 2019 a 8%.