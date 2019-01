Economistas preveem alta menor na taxa de juros em 2019

Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), inflação oficial do país, o mercado financeiro manteve a previsão da semana anterior: de 4,01% para 2019. A meta deste estabelecida pelo BC é de 4,25%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para cima ou para baixo.

A expectativa para a inflação de 2018 também foi mantida, em 3,69%. A inflação oficial de 2018 deve ser divulgada na próxima sexta-feira, 11, pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE).

Caso a expectativa do mercado se confirme, a inflação do ano anterior ficará abaixo da meta, de 4,5% neste ano, e dentro do intervalo de tolerância previsto pelo sistema. A meta terá sido cumprida se o IPCA ficar entre 3% e 6% em 2018.

As projeções para o dólar também continuaram estáveis pelos economistas consultados pelo Focus. Para este ano, a expectativa é que a moeda feche 2019 cotada em 3,80 reais. A projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fim de 2018 ficou 3,85 reais por dólar.

(Com Reuters)