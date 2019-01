Mercado aumenta previsão para o PIB e reduz a de juros para 2019

Os economistas do mercado financeiro aumentaram para 2,55% a estimativa de crescimento do PIB de 2019. Há quatro semanas, a previsão era de que a economia tivesse um avanço de 2,53%, segundo a última pesquisa semanal Focus, divulgada nesta segunda-feira, 31, pelo Banco Central. As estimativas foram coletadas até a última sexta-feira, 28 de dezembro.

Para 2018, a previsão do mercado é de que o PIB tenha um crescimento de 1,30%, menor que a estimativa de 1,32% de quatro semanas atrás.

De acordo com os economistas, a previsão é que a taxa básica de juros, a Selic, fique em 7,13% em 2019. Há quatro semanas, a estimativa era que a taxa subisse para 7,75%. A Selic está em 6,5% ao ano atualmente.

A projeção para o IPCA, o indicador oficial de inflação, caiu de 4,11% para 4,01% nas últimas quatro semanas. Para 2018, o mercado prevê uma inflação de 3,69%.