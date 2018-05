Drogasil e Raia de SP oferecem vacina contra a gripe por R$ 98,46

O grupo RD, dono das redes Drogasil e Droga Raia, vai estender o serviço de aplicação de vacina para catorze unidades de São Paulo. A empresa foi a primeira rede de farmácias a receber autorização para vacinar – o serviço era oferecido inicialmente apenas na Drogasil da Rua Pamplona 1792, nos Jardins.

Diferentemente do calendário de vacinação do governo ou das redes particulares, as farmácias podem vacinar apenas pessoas com mais de 10 anos de idade. Na rede pública, a vacina está disponível gratuitamente apenas para alguns grupos populacionais, como idosos, gestantes e crianças até 5 anos. Nas clínicas particulares, a vacina da gripe custa cerca de 130 reais e não há restrição de idade. Nas farmácias do grupo RD, a vacina sairá por 98,46 reais.

Uma das vantagens da vacinação em farmácia, segundo o RD, é que o horário de aplicação é mais flexível: as unidades ficam abertas de segunda a domingo, inclusive feriados, com atendimento também à noite – algumas funcionam no sistema 24 horas.

Veja abaixo os endereços das lojas Drogasil e Droga Raia que aplicam a vacina da gripe:

Droga Raia

Rua Juventus, 422 – Parque Mooca

Rua Afonso Sardinha, 13 – Lapa

Avenida Barão de Melgaço, 214 – Real Parque

Rua Maranhão, 812 – Higienópolis

Avenida Morumbi, 3600 – Morumbi

Drogasil