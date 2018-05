Grupo dono da Raia Drogasil vai acelerar abertura de lojas

A RD, ex-Raia Drogasil, vê chance “zero” de rever seu plano de expansão e vai acelerar a abertura de lojas para entregar a meta que contempla 240 novas unidades este ano. A informação é do vice-presidente de planejamento e relações com investidores da empresa, Eugênio De Zagottis.

A empresa manteve sua projeção de abertura de 240 lojas por ano em 2018 e 2019, apesar do ambiente de menos crescimento do mercado e do aumento da concorrência.

“Estamos em um período de menos crescimento no mercado inteiro, mas a gente conseguiu defender margem e ganhar share [participação] fortemente e isso mostra muita força e resiliência da companhia”, disse De Zagottis, acrescentando que momentos mais difíceis para o mercado testam a “convicção das empresas” em seus planos de crescimento.

A RD encerrou o primeiro trimestre com lucro líquido de 121,3 milhões de reais, alta de 16,6% ante igual período do ano passado, enquanto a receita bruta consolidada avançou 12,2% na mesma base de comparação. A margem bruta da empresa recuou de 28,7% nos três primeiros meses do ano passado para 28,5% no mesmo período deste ano. A queda marginal, segundo o executivo, mostra que a RD não está “fazendo loucura” para ganhar participação de mercado.

No entanto, o executivo destacou que a margem da empresa flutua entre os mercados e a RD atualmente está recuperando margem em lugares como Nordeste, onde houve investimento mais alto no passado, enquanto investe mais em regiões como São Paulo. “Não somos escravos da margem, se achamos que precisamos usar para investir vamos fazer isso”, disse.