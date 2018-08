Dona da Ricardo Eletro define plano de recuperação extrajudicial

A varejista Máquina de Vendas, dona das redes Ricardo Eletro e Insinuante, deverá protocolar nesta terça-feira, 21, um plano de recuperação extrajudicial para reestruturar dívida de cerca de 3 bilhões de reais, sendo metade deste valor com fornecedores. Na segunda-feira, 20, à noite, as partes estavam reunidas para acertar os últimos detalhes do acordo, segundo duas fontes.

O processo de reestruturação está sendo conduzido pelo grupo Starboard, companhia brasileira de private equity (que compra participação em empresas) e de reestruturação de companhias em dificuldades.

A expectativa, se o acerto for fechado, é que a Starboard faça um aporte de 250 milhões de reais na companhia e se torne controlador do negócio. Pelas conversas atuais, a Starboard – que tem o fundo americano Apollo como sócio – ficaria com 72,5%. O restante seria dos atuais controladores. Este desenho ainda pode ser revisto, disse uma fonte.

Nas negociações, os fornecedores devem se dispor a liberar linhas de crédito à companhia de cerca de 800 milhões de reais. A empresa, que hoje está devendo para as indústrias, precisa desse fôlego para reabastecer suas unidades com produtos. Para completar o plano, o grupo espera levantar outros 250 milhões de reais com fundos de investimento.

Com faturamento de cerca de 5,2 bilhões de reais, a Máquina de Vendas tem 650 lojas e é a terceira empresa desse setor no país. A varejista chegou a ter 1,2 mil lojas, mas teve de enxugar o negócio por causa da crise. Há alguns anos está em busca de um parceiro para o negócio.

Procurado, Pedro Bianchi, da Starboard, confirmou as negociações. O executivo deverá ser anunciado como conselheiro da empresa assim que o acordo sair.

A Máquina de Vendas não retornou o contato da reportagem até a publicação desse texto.