Dona da Brastemp vende Embraco para japonesa Nidec por US$ 1,08 bi

A fabricante de eletrodomésticos Whirlpool Corp, dona da marca Brastemp e Consul, disse nesta terça-feira que concordou em vender a Embraco para a japonesa Nidec Corp por 1,08 bilhão de dólares (cerca de 3,74 bilhões de reais), enquanto busca focar em negócios voltados para o consumidor final.

Com sede no Brasil, a Embraco é líder na fabricação de compressores herméticos para refrigeração e desde 1997 pertence ao grupo Whirlpool. A companhia tem cerca de 11 mil funcionários em 8 fábricas no Brasil, Itália, China, Eslováquia e México.

O acordo não deverá ter um impacto significativo nos resultados financeiros da Whirlpool em 2018, disse a companhia. A expectativa é que o negócio seja concluído em 2019.

A Whirlpool também disse que espera recomprar até 1 bilhão de dólares em ações por meio de uma oferta a um preço antecipado de 150 a 170 dólares por ação. A oferta está prevista para começar em 26 de abril.

A empresa, sediada em Benton Harbor, Michigan, informou ainda que pretende realizar recompras de ações no mercado aberto ao longo de 2018, após a conclusão da oferta pública.