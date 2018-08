Dólar turismo chega a R$ 4,43 em casas de câmbio

O dólar turismo fechou esta terça-feira (21) cotado a 4,27 reais nas corretoras e casas de câmbio. Na compra com cartão pré-pago, a cotação pode chegar a 4,43 reais. Em ambas as modalidades, já está incluso o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). É a maior cotação de dólar desde março de 2016.

A alta da moeda é reflexo das pesquisas eleitorais divulgadas nesta semana. Na manhã de segunda-feira, levantamento CNT/MDA mostrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 37,3% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (18,8%), Marina Silva (5,6%) e Geraldo Alckmin (4,9%), nome que mais agrada o mercado.

No mesmo dia, o Ibope revelou que, no cenário sem Lula, Bolsonaro liderava a corrida pelo Palácio do Planalto com 20% das intenções de voto. Em seguida, vinham Marina, com 12%, Ciro, com 9%, e Alckmin, com 7%.

“O mercado está preocupado com a liderança forte de Bolsonaro e a falta de reação dos candidatos na parte de baixo”, explicou o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo.

Segundo ele, após o fechamento do pregão, o Banco Central deve comunicar ao mercado alguma atuação para que o dólar saia do patamar de 4 reais.