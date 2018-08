Depois de quase dois anos e meio, dólar atinge R$ 4 com cenário político

Depois de rondar os 4 reais no pregão de ontem, o dólar chegou às 16h10 a 4,0219 reais, uma alta de 1,62% em relação ao dia anterior. Essa cotação não era alcançada desde primeiro de março de 2016. O avanço da moeda americana ocorreu principalmente depois da divulgação das pesquisas eleitorais que apontam um desempenho ruim do candidato preferido do mercado, Geraldo Alckmin (PSDB).

Pesquisa do Ibope divulgada na noite de segunda-feira, 20, revelou que, no cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado Jair Bolsonaro (PSL) liderava a corrida pelo Palácio do Planalto com 20% das intenções de voto. Em seguida, vinham Marina Silva (Rede), com 12%, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 9%, Alckmin, com 7%, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), com 4%, e o senador Alvaro Dias (Podemos), com 3%.

Alckmin é visto como um político comprometido com reformas que o mercado considera importantes para o ajuste fiscal do país.