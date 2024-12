Dólar recua para R$ 6,04 com expectativa de corte de juros nos EUA

O Ibovespa fechou em leve baixa de 0,04%, aos 126.087 pontos. Já o dólar teve nova queda modesta nesta quarta-feira, 4, em baixa de 0,18%, a R$ 6,04. No exterior, a moeda também registrou leve recuo: o DXY, indicador que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas estrangeiras, caiu 0,04%.

Nos EUA, o relatório de mercado de trabalho ADP mostrou uma desaceleração do número de empregos criados no país, o que ajudou a fortaleceram as apostas em um corte de juros de 0,25 ponto percentual na próxima reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Falas de Jerome Powell, o presidente do Fed, também ajudaram a reforçar esta percepção. Ele reiterou que a inflação está em queda e que o país está “a caminho de levar taxa de juros para o nível neutro”. No entanto, o presidente destacou o risco fiscal dos EUA, que precisam aprovar um novo pacote orçamentário até janeiro para evitar a paralisação da máquina pública.

Também divulgado nesta quarta-feira, o Livro Bege, relatório sobre a situação econômica dos EUA, mostrou que empresas de várias regiões do país estão preocupadas com os efeitos inflacionários do plano tarifário de Donald Trump, que assume a presidência em 20 de janeiro do próximo ano.

No cenário doméstico, os investidores continuam atentos à questão fiscal, enquanto o governo busca aprovar o pacote de cortes de gastos no Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, indicou que pretende acelerar a tramitação dos projetos relacionados ao tema, mas reconheceu que o governo pode enfrentar dificuldades, devido ao descontentamento dos parlamentares com o acordo sobre o pagamento de emendas.