Desemprego em queda é boa notícia para ala conservadora do Banco Central

A taxa de desemprego ficou em 8% no trimestre encerrado em junho, o menor resultado para o período desde 2014. Segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 28, houve um recuo de 0,8 ponto percentual frente ao período de janeiro a março. Já na comparação com o segundo trimestre de 2022 (9,3%), o índice teve queda de 1,3 p.p.

O resultado é boa notícia para a ala mais conservadora do Comitê de Política Monetária (Copom), liderada pela diretora de Assuntos Internacionais do Banco Central, Fernanda Guardado, e pelo diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, que lutará pela manutenção da taxa de juros em 13,75%, conforme mostra a capa de VEJA desta semana. Boa notícia porque corrobora a tese de que o País não está em desaceleração econômica e o BC poderia segurar por mais algum tempo o patamar atual da Selic. “A abertura do relatório foi bastante forte, com alta na taxa de participação, população ocupada batendo recorde, realmente sinaliza um mercado de trabalho bem aquecido”, afirma Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura.

O mercado está dividido quanto aos próximos passos do Copom. Alguns acreditam que a redução, sinalizada na ata da última reunião, em junho, será “parcimoniosa”, de apenas 0,25 pontos percentuais. Outros creem que, após desaceleração detectada pelo IBC-Br e elevação da nota de crédito do Brasil pela Fitch, o BC poderá acelerar o ritmo de descompressão da política monetária, em 0,50 pontos percentuais. “Eu não acho que seja um limitante para os 0,50 na semana que vem, mas com certeza é um fator de risco para a taxa terminal de juros. Mercado chegou a precificar uma Selic terminal abaixo de 9,0% em 2024, acho que tem um viés de alta pra essa visão”, explica Borsoi.

Ao todo, havia 8,6 milhões de pessoas desocupadas no país no segundo trimestre, uma queda de 8,3% em relação ao trimestre anterior e de 14,2% se comparado ao mesmo período de 2022. Além da taxa de desemprego, outro indicador importante também avançou. A ocupação, que mostra o número de pessoas efetivamente trabalhando, foi de 98,9 milhões de pessoas, aumento de 1,1% na comparação trimestral e de 0,7% na anual.

