Correios liberam rastreamento de encomendas pelo CPF ou CNPJ

Os Correios anunciaram nesta quinta-feira uma ferramenta que permite aos usuários rastrearem suas encomendas pelo número do CPF. A novidade dispensa a necessidade de digitar o código do objeto localizar a etapa da entrega.

Para fazer uso da ferramenta é preciso cadastrar-se previamente no portal dos Correios. A funcionalidade é gratuita, basta fazer login na plataforma para ter acesso a todos os objetos registrados que tenham sido associados ao usuário. Pessoas jurídicas também podem rastrear objetos informando o CNPJ.

O usuário deve preencher o CPF ou CNPJ do remetente e do destinatário no momento da postagem do objeto em uma agência dos Correios para ter acesso ao rastreamento.

O lançamento da ferramenta pelos Correios coincide com o aniversário de 355 anos do serviço postal no Brasil.