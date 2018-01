Correios: nota fiscal será exigida para enviar qualquer pacote

Os Correios pedirão nota fiscal para despachar qualquer tipo de encomenda a partir de fevereiro. A regra se aplica para qualquer tipo de volume despachado, exceto mensagens. A exigência, que entraria em vigor nesta semana, foi prorrogada para o dia 2 de fevereiro.

A necessidade de enviar nota fiscal parte da Receita Federal e recai sobre todos itens que são sujeitos à tributação – referentes a atividade comercial – mesmo os usados. A regra atinge também encomendas postadas por microempreendedores individuais (MEI).

Em caso de envio de itens que não tenham relação com comércio, como objetos pessoais, a postagem poderá ser feita anexando-se uma declaração de conteúdo (disponível neste link do site dos Correios). Nela, o remetente declara, “sob as penas da lei, que o conteúdo da encomenda não constitui objeto de mercância”.

De acordo com a nova regra, qualquer volume – excluindo-se mensagens – a ser postado nos Correios ou em serviços similares precisará ter a nota ou a declaração do lado de fora da embalagem. Pacotes com a nota apenas no lado de dentro serão recusados.

É necessário que conste o valor do objeto no documento, mas ele não precisa estar visível – muitas lojas já adotam a prática de colocar a nota dobrada, dentro de um saco plástico, por exemplo. O envio desse tipo de documento já é feito pelas empresas que vendem pela internet.