Coronavírus: Guedes diz que economia sentirá ‘impacto’ do surto

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira, 12, que a crise causada pela pandemia Covid-19, causada pelo novo coronavírus, ainda “vai tomar o impacto” no Brasil, mas que a questão é “passageira”. O ministro citou o caso da China, por exemplo, que anunciou o fim do pico do surto.

O comentário de Guedes foi feito após ele ser questionado por jornalistas sobre a nova disparada do dólar, que nesta quinta-feira chegou a bater 5 reais na abertura do mercado. Na semana passada, o ministro afirmou que, se fizesse “muita besteira”, o dólar chegaria nesta marca. O ministro esclareceu nesta quinta que não se referia apenas a ele, mas sim “ao Congresso, Senado, Câmara, Presidência da República, ministros, opinião pública informada pela mídia”. De acordo com Guedes todos os citados são responsáveis pela instabilidade. Por volta das 14h35, o dólar era cotado a 4,84 reais, alta de 2,54%. Nesta quinta-feira, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, chegou a cair 19,8%, caminhando para o terceiro circuit breaker (paralisação das negociações) no dia. Porém, após um anúncio do Federal Reserve (Banco Central dos EUA) anunciar a entrada de 1 trilhão de dólares no mercado, o índice apresentou recuperação e caía na casa dos 14%.