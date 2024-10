Contas públicas de agosto desafiam decisão da Moody’s sobre Brasil

Presos entre a incerteza sobre a escalada do conflito no Oriente Médio e a expectativa pelos dados oficiais de emprego nos Estados Unidos, que serão divulgados amanhã, investidores escolhem se mover com cautela nesta quinta-feira.

Os futuros americanos recuam, e o sinal negativo também predomina nas bolsas europeias. A agenda econômica é relativamente fraca.

Para além dos mercados de ações, o petróleo se mantém no positivo, mais um sinal de que a guerra numa região crucial para o fornecimento do produto pode dar alguma sustentação para a commodity num momento em que o mercado não tem certeza sobre o futuro da demanda pelo óleo. O barril do brent avança, mas segue ao redor dos US$ 75.

No Brasil, o Tesouro divulga o resultado das contas públicas em agosto. O dado é crucial para a queda de braço travada entre governo e Faria Lima sobre o real compromisso com o equilíbrio fiscal.

Não só investidores têm reclamado do comportamento do governo na gestão das contas públicas. Ontem, mais uma vez o presidente do Banco Central avançou sobre a política fiscal e afirmou que se o governo quiser juros baixos, precisa melhorar o fiscal.

Continua após a publicidade

Isso após a decisão da Moody’s de elevar a nota de crédito brasileira. Foi a agência de risco quem garantiu a alta do Ibovespa no pregão de ontem, decisão que continua a influenciar o mercado hoje. Nesta manhã, o EWZ ganha 0,44%, sinalizando mais um dia positivo para a bolsa brasileira. Por ora, o otimismo está vencendo a queda de braço.

Agenda do dia

9h30: Tesouro publica resultado do Governo Central de agosto; secretário Rogério Ceron comenta dados a partir das 10h

9h30: Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA

11h40: Raphael Bostic (Fed) participa de conferência

13h30: Campos Neto faz palestra em evento da Universidade de Princeton

15h: Lula convoca Fazenda, Saúde, Esporte, Casa Civil e Desenvolvimento Social para reunião sobre bets

18h: Campos Neto faz palestra em evento promovido por BlackRock e Mercado Bitcoin

Esta é a versão online da newsletter de ‘VEJA Negócios – Abertura de mercado’ enviada hoje. Quer receber a newsletter completa, apenas para assinantes, amanhã? Cadastre-se aqui