Concursos oferecem 13.239 vagas com salário de até R$ 22.672

Os órgãos públicos estão com inscrições abertas para 13.239 vagas em carreiras do funcionalismo público. São oportunidades em diversas cidades do país e diferentes níveis de escolaridade. Segundo levantamento da Associação Nacional de Proteção e Apoio ao Concurso Público (Anpac), são 45 concursos disponíveis, com salários que podem chegar a 22.672 reais, como é o caso das 500 oportunidades disponíveis para a Polícia Federal para quem tem o ensino superior.

Especialistas advertem que, como há muitos editais em andamento, é importante que o candidato conheça bem os requisitos de cada um, como documentos necessários tanto para fazer a inscrição quanto para assumir o cargo, caso seja aprovado.

É fundamental ainda ficar atento ao conteúdo programático — as matérias que vão cair na prova. Entre o edital e o exame há um prazo entre sessenta e noventa dias para a realização do teste.

Para o presidente do Grupo CERS, Renato Saraiva, os concurseiros devem ficar de olho nas datas e aproveitar o bom momento do mercado de concursos em 2018. “A vida de quem presta concursos requer dedicação aos estudos e também atenção para não perder de vista as vagas que estão sendo abertas a todo momento”, avalia.

De acordo com o especialista, o ideal é começar os estudos com pequenas cargas horárias e ir aumentando gradativamente a quantidade de horas dedicada à preparação. Após o condicionamento gradativo das horas de estudo, é aconselhável dedicar de oito a dezesseis horas todos os dias para esse fim.

Outra recomendação é estudar entre uma hora e noventa minutos, no máximo, e em seguida fazer uma pequena pausa de cinco a dez minutos. “Isso faz o cérebro voltar a ter alta performance”, comenta. “Vá ao cinema, faça academia, pratique algum esporte ou mesmo jogue conversa fora com os amigos nos finais de semana. Ter vida social é fundamental para manter a mente saudável e suportar os meses de estudo e dedicação”, aconselha Saraiva.