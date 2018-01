Concursos oferecem vagas com salários de até R$ 21 mil

Depois de atingir desemprego recorde, o Brasil começa a dar sinais de recuperação no número de trabalhadores empregados. No que diz respeito aos concursos públicos, a previsão é que os três níveis de Poder (Executivo, Legislativo e Judiciário) abram 162 mil vagas nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal), além de autarquias e empresas públicas, conforme levantamento da Anpac (Associação Nacional de Proteção e Apoio ao Concurso Público).

Em 2016, quando o país estava impactado pela crise econômica, foram ofertadas 100 mil vagas por concurso público. Em 2017, foram 79 mil vagas.

“Para 2018, uma verba substancial foi aberta já há vagas para o Legislativo, Executivo e Judiciário. Imaginamos que 2018 terá um recorde de concursos dos últimos cinco anos. O número de vagas prevista, 162 mil vagas, envolve vários elementos – concursos já autorizados, alguns que estão na LOA (Lei Orçamentária Anual) e vagas que serão criadas”, afirma Marco Antonio Araujo Junior, presidente da associação.

De acordo com ele, os salários são de até 6.000 reais para as vagas de nível médio. Para os cargos de nível superior, a remuneração chega a 21 mil reais, dependendo do cargo e do órgão. Esse é o salário oferecido para o cargo de auditor do Estado da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. As inscrições para o concurso se encerram no dia 16 de janeiro.

Quem quer uma colocação por meio de concurso público deve iniciar os estudos imediatamente. “Os editais pipocam no primeiro semestre e no segundo semestre já começam as provas. Pode ser que alguns desses concursos fiquem para o fim do próximo ano ou até para o início de 2019. O importante é estar preparado”, aconselha Araujo.

Considerando só o Estado de São Paulo, interior e litoral, são mais de 30 mil vagas previstas para 2018.

Acompanhe abaixo os principais concursos em andamento: