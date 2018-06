Brasil cria 33 mil empregos formais em maio, diz Temer

O Brasil criou 33 mil empregos formais em maio. A informação foi publicada pelo presidente Michel Temer na sua conta pessoal no Twitter, antecipando os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês passado.

De acordo com o presidente, o resultado acumulado no ano é de 380 mil postos de trabalho. Ainda segundo Temer, o destaque em geração de vagas para o mês foram as regiões Sudeste e Nordeste.

Em abril, foram gerados 115.898 postos de trabalho, o melhor resultado para o mês dos últimos cinco anos. Esse saldo é a diferença entre 1.305.225 admissões e 1.189.327 demissões, segundo dados do Caged.

É o quinto mês consecutivo de geração de vagas. De janeiro a abril, foram abertos 336.855 empregos com carteira assinada no país. De maio de 2017 a abril de 2017, foram 283.118 postos de trabalho.