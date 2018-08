Com salas Escape 60, Burger King acirra disputa com McDonald’s

As redes Burger King e McDonald’s lançam nesta quarta-feira, 22, novos brindes para os lanches voltados para o público infantil. Os combos do King Jr. virão acompanhados a partir de hoje de seis lançadores da marca Nerf e cinco personagens da animação Miraculous. Já o McLanche Feliz distribuirá bonequinhos das animações Transformers e My Little Pony.

A estratégia de distribuir brindes inspirados em filmes e desenhos da moda não é novidade. Na promoção anterior, os combos Burger King vinham acompanhados de pelúcias de emojis, enquanto os do McDonald’s tinham personagens do filme Hotel Transilvânia.

Transformers no McLanche Feliz Transformers no McLanche Feliz

Até a data de troca de brindes acabou coincidindo: ambos nesta quarta-feira. A novidade é que desta vez o Burger King trouxe mais uma arma para sua disputa: salas Escape 60 – locais fechados em que os participantes têm o desafio de encontrar a saída.

São duas salas que funcionarão gratuita e simultaneamente no sábado e domingo, das 10h às 22h, no terceiro andar do restaurante da avenida Paulista, 633, região central de São Paulo. As salas terão os temas dos novos brindes do King Jr.: ‘As aventuras de Ladybug’ e ‘É Nerf ou nada’.

Cada sessão terá duração de 15 minutos e receberá seis participantes por período. Para participar é preciso se inscrever pelo site da Sympla, a partir desta quinta-feira, 23. No dia e hora agendados, é necessário levar o ingresso impresso ou digital via celular. Ao fim da brincadeira, cada participante ganhará um voucher para a retirada de um kit com os novos brindes do King Jr.