Com reaquecimento da economia, arrecadação de impostos sobe pelo 4º mês

A arrecadação de impostos, contribuições e outras receitas federais registrou aumento de 7,31% em novembro em comparação ao mesmo período do ano passado. O resultado de novembro representa o quarto mês seguido com crescimento real da arrecadação na comparação com o mesmo período do ano anterior. Sinal importante de recuperação das atividades econômicas. Ao todo, a arrecadação somou 140 bilhões de reais no ano passado.

Além da recuperação das atividades, a arrecadação maior de imposto se deve pelo recolhimento de obrigações diferidas pela Covid-19. No segundo trimestre, o governo flexibilizou o recolhimento de contribuição previdenciária e de impostos de consumo. Com isso, neste mês, a PIS/Cofins cresceu 19% e as contribuições à Previdência Social, 10%, Ou seja, o crescimento da arrecadação se deve ao recolhimento “atrasado” de meses anteriores. Por outro lado, a redução da alíquota do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) e o crescimento de 95,71% nos valores compensados pelas empresas contribuíram para a queda de arrecadação.

Apesar da alta da arrecadação em novembro, os números da Receita Federal apontam ligeira desaceleração na comparação com outubro – quando a arrecadação teve alta real de 9,56%, a maior deste ano.