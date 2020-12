Ex-XP tenta barrar, na Justiça, operação de saída do Itaú da corretora

Um velho conhecido da XP Investimentos está de volta tentando tumultuar os negócios dos sócios da corretora. David Curley, que ajudou a fundar a divisão da corretora em Nova York, entrou com um pedido na Justiça de São Paulo nesta segunda-feira, 21, para que o juiz interfira no processo da criação da Newco. A Newco é resultante de um processo de cisão feito pelo Itaú para que os acionistas do banco passassem a ser sócios indiretos da XP. A Newco tem hoje pouco mais de 41% da XP.

Curley é americano, teve participação importante na montagem da operação da Merrill Lynch no Brasil nos anos 90, administrou um fundo com seu nome nos Estados Unidos e em 2011 foi chamado pela XP para montar a XP Securities. Ele diz no processo, que corre na Justiça paulista, que teria direito a 12,5% na XP Holding por conta dos termos do acordo de sua contratação para montar a unidade em Nova York da corretora. É uma briga antiga e que a XP diz que acabou quando fez um acordo com o executivo na Justiça americana. “Essa ação tenta requentar demanda já analisada e resolvida na Justiça dos EUA há 6 anos. Portanto, não há nada mais a ser dito a respeito”, disse a empresa em nota. Curley saiu da XP em 2012, quando então entrou com a tal ação que resultou no acordo. Na época, ele pedia 5 milhões de dólares de indenização.

Neste novo processo, Curley diz que tem direito a uma parte do que o Itaú pagou para comprar a XP, em 2017. Ou seja, um negócio que aconteceu cinco anos depois de sua saída. O próprio Itaú foi arrolado como parte no processo movido agora pelo ex-XP.

Quando Curley entrou na XP, em 2011, ainda faltavam muitos anos para a corretora virar a estrela que virou, valendo hoje mais de 20 bilhões de dólares na Nasdaq. Ao dólar de hoje, a XP vale mais de 114 bilhões de reais. A corretora virou um negócio tão bom, que outro dia o Itaú vendeu apenas 5% da participação que detém na corretora e já saiu com quase tudo o que tinha investido para comprar quase metade da XP, há 3 anos. Na época, o Itaú pagou cerca de 6 bilhões de reais por 49% da empresa.