Com dólar a 5,60, Bank of America diz para estrangeiros comprarem real

Um dos maiores bancos do mundo sugeriu a seus clientes investidores comprarem real, a moeda brasileira. Com a cotação do dólar batendo 5,60 reais, no início da tarde desta terça-feira, 25, a indicação pode parecer ousada. Mas os analistas do Bank of America (BofA) acreditam que pode haver uma virada de mão na cotação da moeda brasileira.

Segundo o comunicado do BofA, o dólar no Brasil pode cair para 5,20 nas próximas semanas, o que garantiria um ganho substancial para estrangeiros num curto espaço de tempo. Eles explicam que o real é a moeda emergente — entre as que importam para o comércio global — que mais se desvalorizou no ano devido ao impacto econômico do novo coronavírus, alto índice de mortes totais e problemas políticos.

A virada de mão, asseguram os economistas, acontece porque os ruídos políticos diminuíram, o mercado está pessimista além do necessário com a situação fiscal — uma vez que esta é uma preocupação primária do governo e do Congresso, e ambos trabalhariam juntos para conter a piora das contas públicas — e o Banco Central dará suporte para evitar uma nova escalada do dólar. Além disso, diz que os próprios investidores brasileiros estão sobreposicionados em dólar, em níveis pré-reforma da Previdência, o que seria outro motivo para jogar na posição contrária. Uma mudança de mentalidade impulsionaria a queda do dólar em relação ao real.

“Nós acreditamos que o balanço fiscal do Brasil está em uma situação precária e é a maior preocupação dos investidores, isto foi o que mais influenciou o real nas últimas semanas”, afirma o comunicado. “Apesar da nossa preocupação com a dinâmica fiscal, nós pensamos que uma coalização do governo e o Congresso garantirá o compromisso com a prudencia fiscal de modo a evitar o descarrilhamento total.” Um dos exemplos utilizados pelo BofA foi a manutenção do veto ao aumento dos salários para funcionários públicos por parte da Câmara, na semana passada.

Apesar do otimismo do bancão americano, eles estipulam que se o dólar chegar à cotação de 5,80 reais, os investidores devem abandonar imediatamente a transação para evitar mais perdas. Na prática, isso significa que se o dólar alcançar este patamar, será difícil segurar uma desvalorização ainda maior.