Clientes encontram larvas em restaurante do Burger King no DF

O Burger King fechou preventivamente um restaurante de Brasília (DF) após divulgação de um vídeo que mostra várias larvas dentro de um lanche. A rede informa que a loja foi fechada para investigação dos fatos.

Um casal comprou dois lanches na lanchonete do Distrito Federal no domingo, 28. Após algumas mordidas, se depararam com várias larvas dentro dos sanduíches. Eles fizeram um vídeo e postaram nas redes sociais. A publicação já tem mais de 4,2 milhões de visualizações.

O Burger King informou que a loja recebeu a visita da Vigilância Sanitária nesta terça-feira. De acordo com a rede, a Vigilância Sanitária atestou que o restaurante cumpre as exigências higiênico-sanitárias.

“O fato ocorrido na franquia Imperador Alvim Comércio de Alimentos, responsável pela operação da unidade localizada na Asa Norte de Brasília, está sendo investigado e já teve o parecer da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, que confirmou que o restaurante está plenamente em condições de permanecer aberto”, informa a empresa em comunicado.

Nas redes sociais, alguns leitores questionam o fato de as larvas não terem morrido durante o processo de cozimento do sanduíche. Mas esta não é a primeira vez que larvas aparecem em um lanche do Burger King. O site do Reclame Aqui registra algumas reclamações de clientes que relataram ter encontrado larvas no lanche. Para um dos consumidores que fizeram a reclamação, a empresa respondeu que os produtos são monitorados sempre que há uma nova entrega e que contatou o fornecedor para que o caso não se repetisse.

Consumidores de outras redes de restaurantes também já encontraram larvas e outros bichos em seus lanches. No ano passado, o McDonald’s foi condenado a indenizar em 10 mil reais uma cliente que encontrou uma barata no sanduíche. O caso ocorreu em 2013 em um restaurante do shopping Mueller, em Curitiba (PR).

O Burger King não informou até quando o restaurante de Brasília ficará fechado. O laudo da investigação interna não foi divulgado. “O Burger King Brasil ressalta que a segurança alimentar é uma prioridade para a companhia.”