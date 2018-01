Cupom de desconto do Burger King é golpe no WhatsApp

Um novo golpe começou a se propagar pelo WhatsApp, desta vez envolvendo a rede de lanches Burger King. Os usuários do aplicativo recebem uma mensagem oferecendo um suposto cupom de 50 reais de desconto nas lojas da rede, junto com um link no qual deve ser feito um cadastro. A empresa informou que a promoção é falsa.

Segundo a empresa de segurança Psafe, o esquema do golpe é semelhante a outros que circulam no aplicativo. A vítima é induzida a clicar em um link malicioso que se parece com a URL da empresa. Assim, ela é direcionada a um site falso e encaminhada para fazer um cadastro em serviços de SMS pago – que efetuam cobranças indevidas – ou induzida a baixar apps falsos, que podem infectar o smartphone e deixá-lo vulnerável a outros tipos de ataques. A mensagem ainda apressa os usuários a fazer o cadastro, afirmando que a promoção “está acabando”.

De acordo com a Psafe, mais de 260.000 pessoas utilizaram uma das ferramentas da empresa para checar a segurança do link nas últimas 6 horas. Isso significa, segundo a companhia, que o número de acessos totais deve ter sido muito maior.

Uma das orientações para usuários de aplicativos de mensagens é desconfiar de qualquer promessa exagerada. A Psafe afirma que preciso checar sempre se a promoção é válida, preferencialmente entrando em contato com a empresa ou órgão do governo envolvido.

Também é recomendável que o usuário mantenha em seu celular um software de segurança com a função antiphishing, capaz de analisar todas as ameaças existentes no ambiente on-line.

Para quem já clicou no link, a orientação é entrar em contato com a operadora de celular para cancelar qualquer serviço de SMS pago que o hacker possa ter contratado, passar um antivírus no celular e remover a permissão de notificações do Chrome para não receber novas mensagens de golpe pelo telefone.