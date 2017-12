Clientes da Cabify vão acumular pontos no programa Multiplus

A Cabify anunciou nesta terça-feira parceria com o programa de fidelidade Multiplus. A partir de hoje, os usuários cadastrados no aplicativo acumulam pontos a cada corrida.

Neste mês de dezembro, ao realizar as quatro primeiras viagens, o cliente garante 500 pontos no Multiplus. A novidade foi anunciada logo após a Uber firmar parceria com o programa de fidelidade Smiles, que permite pagar a corrida com milhas acumuladas.

Para participar, é necessário que a pessoa inclua no perfil da Cabify seu número Multiplus. A cada quilômetro rodado, o usuário acumula um ponto no programa de fidelidade. Caso seja usuário corporativo, serão dois pontos a cada quilômetro.

A parceria é válida para as categorias Lite, Express e Táxi Preto (São Paulo). Os pontos são creditados automaticamente em até 15 dias e terão validade de dois anos – o usuário pode usar o saldo acumulado para resgate de mais de 550.000 produtos e serviços, incluindo passagens aéreas para mais de 1.000 destinos em 150 países.