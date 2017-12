Uber aceitará milhas de programa de fidelidade para viagens

A Uber anunciou que aceitará milhas do programa de fidelidade Smiles como forma de pagamento das corridas feitas no aplicativo. A parceria permite tanto acumular milhas na Smiles para usar em corridas na Uber quanto resgatar créditos para se locomover pela cidade.

Ao acessar o site da Smiles haverá uma aba chamada “Usar Uber”. Ao clicar, o cliente terá duas opções: a primeira, acumular milhas comprando créditos Uber com seu cartão de crédito e a segunda, resgatar milhas diretamente em créditos Uber.

É como uma espécie de voucher, que dará crédito para ser usado em viagens de carro. Os participantes do Smiles poderão comprar esses cupons usando as milhas acumuladas no programa.

Outra alternativa será a compra desses mesmos vouchers para Uber fazendo o pagamento em reais. Nesse caso, a vantagem é que a transação gera milhas para o programa de bônus. A novidade entra em funcionamento em 2018.