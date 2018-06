Chevrolet faz recall do Prisma, Cobalt e Onix e Spin por risco de incêndio

A Chevrolet começa nesta quinta-feira, 7, o recall dos veículos Onix, Prisma, Cobalt e Spin por risco de incêndio provocado pelo superaquecimento do motor. Proprietários desses modelos devem agendar o atendimento pelo site da empresa ou pelo telefone da central de relacionamento (0800-702-4200).

No aviso de recall, a empresa informa que pode haver entrada e acúmulo de água na região dos terminais de relê da caixa de fusíveis, localizada no compartimento do motor, com possibilidade de curto circuito e acionamento involuntário e contínuo do motor de partida.

Nessa situação, há risco de superaquecimento do motor de partida com possibilidade de incêndio em veículos equipados com transmissão manual. A avaliação é de que risco de lesões corporais graves.

Segundo a Chevrolet, o serviço de reparo será feito gratuitamente e o tempo estimado de execução é de 20 minutos.

Veja abaixo quais os modelos envolvidos no recall: