Ford pede que donos da Ranger não usem o carro até recall

A Ford convocou nesta quarta-feira um recall para picapes Ranger por defeito no airbag. A montadora identificou que eles podem vir a ser acionados indevidamente e causar ferimentos graves ou até mesmo a morte dos passageiros. A recomendação da montadora é para não usar o veículo até que o reparo seja feito.

O problema afeta 2.316 unidades, fabricadas entre os anos de 24 de agosto de 2015 e 1º de março de 2016 (veja tabela abaixo com chassis).

O reparo é gratuito e será feito em duas etapas. No primeiro atendimento, que poderá ser agendado a partir de hoje, o airbag é desativado. A partir do dia 7 de maio, haverá uma nova convocação para a substituição da peça. Os agendamentos podem ser feitos pelo site da montadora ou pelo telefone 0800 703 3673.

Uma falha de fabricação dos airbags pode fazer com que pedaços metálicos sejam projetados na cabine em caso de rompimento. A falha acontece com as peças da marca Takata já motivou vários recalls no Brasil e no mundo. A empresa declarou falência em junho do ano passado, após o registro de várias mortes relacionadas ao problema. A Ford registrou em janeiro 2 casos de morte relacionados ao airbag.