Toyota convoca 120 mil donos de Corolla para recall de airbag e câmbio

A Toyota do Brasil convocou, nesta terça-feira (3), quase 120 mil proprietários dos veículos modelos Corolla para dois recalls. O primeiro é para reparo no airbag do passageiro. O segundo é para manutenção no câmbio automático.

Testes no Japão detectaram que uma peça do airbag, chamada de deflagrador, se deteriora após longos períodos de exposição a altas temperaturas, grandes variações de temperatura e umidade. “Este fato torna o ‘deflagrador’ mais suscetível de romper-se inadequadamente, no caso de colisão do veículo, o que pode provocar a dispersão de pequenos fragmentos de metal da carcaça do ‘deflagrador’, juntamente com a bolsa, e causar danos materiais, lesões físicas graves, ou até mesmo fatais, ao motorista e aos ocupantes do veículo”. No caso do airbag, foi constatada degradação em 53.635 unidades. O recall começa nesta quarta-feira, dia 4.

Os airbags afetados são da marca Takata, e a falha nos dispositivos dessa marca também já havia motivado recalls de veículos de outras marcas, como Chevrolet, Honda, Nissan, Chrysler, Mitsubishi, Fiat, Volkswagen, Audi, Subaru, Jeep, BMW e Lexus (esta última também pertence à Toyota).

O segundo recall envolve 65.963 unidades do Corolla GLi 1.8 automático CVT, fabricado entre outubro de 2013 e agosto de 2017. O objetivo é corrigir uma programação incorreta da unidade de controle eletrônico (ECU) da transmissão CVT. Existe a possibilidade de ocorrer o mau funcionamento de uma válvula e haver diferença de informação (comandada versus real), resultando no aparecimento de uma luz de advertência no painel de instrumentos e na limitação da velocidade do veículo em até 60 km/h.

Esta etapa de manutenção começa em 16 de abril. Para agendamento e mais informações, o telefone é 0800-703-0206 e o site da Toyota.