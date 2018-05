Ceagesp recebe apenas 10% do volume comercializado por dia

O oitavo dia de protestos dos caminhoneiros segue afetando o abastecimento de alimentos. A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) informou que até o meio-dia desta segunda-feira, 28, tinha recebido apenas 10% do volume normalmente comercializado, que é de cerca de 11 mil toneladas por dia.

De acordo com a empresa, não estão chegando produtos vindos de outros Estados, mas a produção proveniente do Cinturão Verde de São Paulo tem conseguido chegar até o Entreposto Terminal São Paulo, como folhas, pimentão, pepino, tomate e chuchu, entre outros.

“Esses produtos estão sendo transportados por caminhos alternativos e houve muita transferência de galpões de grandes atacadistas localizados nas proximidades da Ceagesp”, diz a nota da companhia. Alguns itens que permitem estocagem – como maçã, pera, abóboras, frutos importados – ainda possuem oferta.

Supermercados

Os supermercadistas também sentem o reflexo do desabastecimento. De acordo com a Associação Paulista de Supermercados (Apas), a falta de produtos nos supermercados está mais presente em itens do chamado FLV, que inclui frutas, legumes e verduras, também em carnes, frios, leite e derivados, panificação congelada e produtos industrializados que levam proteínas no processo de fabricação.

Todos esses itens formam os grupos de produtos que representam 36% do faturamento dos supermercados. O setor estima que serão necessários de 10 a 20 dias após o fim da greve para o abastecimento voltar ao normal, especialmente as carnes, cujo processo produtivo dependem de mais tempo.

Para a Apas, “é chegado o momento em que bom senso deve ser levado em conta pela categoria para que o país possa, de vez, imergir em uma situação de normalidade”.