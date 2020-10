Cadastro das chaves do Pix acirra disputa de bancos por clientes

Atualizado em 5 out 2020, 11h39 - Publicado em 5 out 2020, 11h23

Por Josette Goulart - Atualizado em 5 out 2020, 11h39 - Publicado em 5 out 2020, 11h23

Começa nesta segunda-feira, 5, o cadastro oficial das chaves do Pix, o novo sistema de pagamento do Banco Central, e junto vem uma nova fase da concorrência entre os bancos pelos clientes. Telefone, CPF e e-mail só podem ser cadastrados uma vez e, por isso, o banco que conseguir esses dados garante que os clientes passem a movimentar dinheiro nessas contas. A chave é importante porque, a partir dela, o consumidor poderá fazer transferências informando apenas um dado e não mais uma infinidade de números como hoje (número da conta, da agência, número do banco e CPF da pessoa). Com o Pix, Basta o número do telefone, ou CPF ou o e-mail. O funcionamento do novo sistema do BC começa em 16 de novembro. As transferências de dinheiro levarão apenas 10 segundos para acontecer e poderão ser feitas 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Muitos bancos já estavam realizando o pré-cadastro, justamente para garantir o cliente. Mas a confirmação oficial precisa ser feita a partir de hoje. Depois disso, quando o cliente quiser cadastrar seu telefone em outra instituição terá pedir a portabilidade. O consultor João Bragança, da Roland Berger, explica que para os bancos importa o que o cliente movimenta em sua conta e por isso muitos vão começar a oferecer vantagens para quem cadastrar suas chaves para que a movimentação financeira seja feita dentro daquela instituição. O C6 Bank, por exemplo, está oferecendo pontos no cartão de crédito que podem se transformar em dinheiro para quem cadastrar o CPF e o celular. O C6 já tinha experiência de fazer transferência só com o número de telefone, desde o ano passado. Segundo o diretor Maxnaun Gutierrez, chefe de produtos e pessoa Física do C6 Bank, a diferença é que o cliente C6 só informava o número do telefone, mas se a transferência era pra outra instituição, quem ia receber o dinheiro é quem acaba preenchendo a agência, banco, conta corrente e CPF. Com o Pix, isto não será mais necessário.

A fundadora do Nubank, Cristina Junqueira, diz que já na fase de pré-cadastro milhões de clientes já optaram por informar suas chaves. Ela diz que o cronograma do Pix está intenso e times inteiros do Nubank estão trabalhando só em Pix para poder fazer a transição.

ASSINE VEJA Clique e Assine

O Banco Central informou que 644 instituições se habilitaram para começar no Pix, o que inclui bancos, fintechs, cooperativas de crédito, instituições de pagamentos, entre outros. Os clientes podem confirmar a chave Pix a partir de hoje, e no dia 16 de novembro a fazer transferência. O Pix será gratuito para pessoas físicas e por isso tende a acabar com a TED e DOC. Além dos números de telefone, email e CPF, também poderão ser geradas chaves aleatórias de 32 dígitos que será enviada pela instituição ao Banco Central e então gera um QR Code. Esta chave aleatória serve para quem não sente segurança em passar seus dados. A velha opção de informar banco, agencia, conta e CPF também estará disponível.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.