BRF e Embraer selecionam estudantes para 300 vagas de estágio

A empresa de alimentos BRF e a fabricante de aviões Embraer estão, ao todo, com mais de 300 vagas de estágio abertas. Há oportunidades para alunos de diversos locais do país e de diferentes cursos de graduação e até para estudantes do ensino médio.

No caso da Embraer, são cerca de 100 vagas para as áreas corporativa, administrativa, de engenharia, de produção e de tecnologia nas unidades da empresa em São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), Gavião Peixoto (SP), Botucatu (SP), Sorocaba (SP), Florianópolis (SC) e Belo Horizonte (MG). As inscrições encerram em 31 de maio. O salário não foi divulgado pela Embraer. Os candidatos passam por testes de comportamento, inglês e lógica. Depois disso, são convocados para um dia de atividades, que envolve dinâmica e entrevista com o gestor. E, por fim, recebem a resposta com o resultado final.

Outra empresa que está com vagas de estágio abertas é a BRF. Podem concorrer às mais de 200 oportunidades, candidatos que cursam o ensino médio profissionalizante e estudantes de graduação que estão pelo menos no penúltimo ano de curso. O programa tem duração de até dois anos com oportunidades que abrangem áreas corporativa, processo produtivo e administração. As vagas são para os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. As inscrições vão até 9 de junho. Após a inscrição, os candidatos passam por uma série de dinâmicas e testes de conhecimento até chegarem nas entrevistas finais. Para os escolhidos, o início no emprego ocorre em julho. O salário não foi divulgado pela BRF.

Trainee

Além disso, a BRF também está com um programa de trainee aberto, intitulado Fast Track, para profissionais que já tem experiência, voltado a cargos de gerência em diversas áreas dentro da empresa. No total, são 30 vagas com salário de 11 mil reais. Funcionários da BRF poderão participar do treinamento caso tenham, ao menos, um ano de casa.

O programa pede a formação no ensino superior entre 2013 e 2015 e experiência em áreas como finanças, engenharia, veterinária, farmácia, planejamento estratégico, marketing, vendas/comercial, tecnologia, recursos humanos, operações e cadeia de suprimentos, administração, qualidade, relações institucionais, entre outros.

Segundo a empresa, MBA, pós-graduação e cursos relacionados ao negócio serão tratados como um diferencial. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de junho. Se aprovado, o candidato vai percorrer um plano de treinamento de acordo com sua área de atuação que irá durar dezoito meses. No final de cada mês, haverá avaliação de performance por seus superiores.