TAP cancela voo e brasileiros esperam mais de 10h em aeroporto de Lisboa

Mais de uma centena de passageiros, a maioria brasileiros, reclamaram estar desde domingo no Aeroporto de Lisboa, em Portugal, após aguardarem mais de 10 horas pelo embarque. O voo 087 da companhia aérea TAP, com destino a Guarulhos, São Paulo, foi cancelado por motivos de ordem técnica, segundo a empresa.

O voo sairia de Lisboa às 23h20 de domingo e chegaria a Guarulhos por volta das 5h20 desta segunda-feira. Os passageiros, no entanto, só deixaram o país europeu às 12h (horário de Brasília). De acordo com a companhia aérea, 150 pessoas foram recolocadas no voo TP 2553. Os demais passageiros eram residentes de Lisboa e voltaram às suas casas.

Alguns vídeos e relatos de passageiros indignados se espalharam pelas redes sociais nesta manhã, após terem passado a noite no aeroporto. Adriano Souza, um dos viajantes, escreveu no Facebook que a empresa não ofereceu nenhuma solução para amenizar o incômodo dos passageiros.

“Simplesmente uma vergonha o que estão fazendo com os clientes. O voo TP 0087 de 29/04/18 foi cancelado e já passam das 3h da manhã. Não nos direcionam a hotéis. Não remarcam nossas passagens. Não têm solução alguma. A atendente disse para procurarmos hotéis ou dormiremos no aeroporto. Entre as pessoas que estão no local há vários idosos com mais de 80 anos e crianças. Pessoas com mobilidade reduzida. Não nos deixaram filmar o que falavam, sob ameaça de chamar a polícia. Nossas malas estão retidas (de um voo inteiro de um A320-200). Uma vergonha”, escreveu Adriano.

@tapairportugal isso vcs não mostram! Todas essas pessoas estão há mais de 24hrs esperando pra sair de Lisboa, e não nos deixam nem sair para pegar nossas bagagens ou comer ou simplesmente encontrar um local para dormir pic.twitter.com/GIosm71QRn — laura (@chazontruth) April 30, 2018

Passageiros reclamaram que, além de não terem sido encaminhados para hotéis e submetidos a dormir no aeroporto, receberam apenas um pequeno sanduíche para passar a noite. Outra reclamação é que a empresa não forneceu informações para os clientes.

Outra passageira, Patricia Poletti, também relatou problemas em um voo com destino a Belo Horizonte. “Estamos aqui no aeroporto desde as 10h quando o nosso voo TP103 Lisboa/Belo Horizonte não decolou. Estamos todos até agora sem uma definição, recebemos um voucher às 16h30 de 12 euros, não deu nem para pagar o almoço. Os funcionários não têm experiência nenhuma, ninguém dá uma informação correta, estamos aqui agora sem nenhuma definição… Vários voos cancelados hoje, uma irresponsabilidade total”, contou.

minha amiga ta tendo que dormir no aeroporto de Lisboa pq os funcionários da @tapairportugal tão em greve, quando entram num avião, fazem eles desembarcar pq não tem piloto, e quando tem piloto, não tem avião. Não tem previsão de vôo pra ninguém e não tem mais hotel disponível. pic.twitter.com/dIPTvfcS7K — lvurv (@lauramtrigo) April 30, 2018

Segundo informações do site da Aeroportos de Portugal (ANA), os passageiros que tiveram seu voo cancelado e que não tenham sido informados nos 14 dias anteriores à viagem têm direito a uma indenização financeira. “De igual forma, tem direito a ser indenizado caso não tenha sido reencaminhado dentro de um horário próximo do originalmente previsto, ou se a transportadora aérea não conseguir provar que o cancelamento foi motivado por circunstâncias extraordinárias.”

As aeronaves A320-200 têm capacidade para transportar 174 passageiros, segundo informações do site da TAP Portugal.

Dados da empresa britânica de estatísticas, OAG, afirmam que a TAP cancelou 557 voos durante o primeiro trimestre do ano, segundo a versão portuguesa do jornal Destak.

Procurada por VEJA, a TAP informou que “instalou no aeroporto camas de campanha, priorizadas para casos mais críticos, e forneceu a todos cobertores, água, sanduíches e vouchers de comida”.

Ainda segundo a empresa, uma equipe de funcionários acompanhou os passageiros durante a noite. “Naturalmente, lamentamos este cancelamento e fizemos tudo o que estava ao seu alcance para minimizar o transtorno dos passageiros.”

Questionada sobre o atraso no voo TP 103 com destino a Belo Horizonte, a companhia aérea ainda não se posicionou.

(Com Agência Brasil)