Cachorro morre durante voo da United Airlines

Um cachorro morreu durante um voo da United depois que a comissária forçou que a dona o colocasse no compartimento de bagagem da cabine. O bulldog francês, de nome Kokito, viajava dentro de uma caixa apropriada para transporte de animais sob o assento da dona, a menina Sophie Ceballos, de 11 anos. A garota estava acompanhada da mãe, Catelina Robledo, e de um irmão recém-nascido no voo United 1284, com três horas e meia de duração, entre Houston e Nova York, nos Estados Unidos, na segunda-feira, 12.

Sophie disse à BBC que a mãe avisou a comissária que era um cachorro, mas ela insistiu em dizer que deveria colocar a caixa no compartimento de cima. Ela contou ainda que ganhou o cachorro de aniversário e que o voo teve muita turbulência.

Em entrevista, a mãe explicou que não podia levantar e ajudar com o cachorro, pois estava segurando um recém-nascido no colo durante a turbulência.

A passageira Maggie Gremminger, que estava no mesmo trajeto, escreveu em sua conta no Twitter que a mulher queria ficar com o cachorro por perto, pois ele estava dentro de uma bolsa específica para o transporte, sob o seu assento, mas a comissária insistiu em tirar o cachorrinho de lá.

“Ao final do voo, a mulher encontrou seu cachorro morto. Ela sentou-se no chão do corredor chorando e todos os passageiros ao redor ficaram atordoados”, escreveu Maggie em um dos posts. A passageira lamenta não ter conseguido ajudar e disse estar traumatizada, pois “animais de estimação são parte da família”.

A United se responsabilizou pela morte do cachorro. “Nós assumimos total responsabilidade por essa tragédia e expressamos nossas condolências à família e estamos comprometidos em apoiá-la”, diz o comunicado da companhia aérea. “Foi um acidente trágico que nunca deveria ter acontecido.”

A United permite que gatos, cães, coelhos e pássaros domésticos (exceto cacatuas) viajem acompanhados na cabine da aeronave na maioria dos voos dentro dos EUA em uma caixa de transporte de animais que sejam rígidas ou flexíveis. A caixa de transporte deve caber totalmente sob o assento à frente do cliente e deve permanecer lá durante todo o tempo.

No Brasil, o transporte de pets em aviões é autorizado pelas companhias aéreas. A Latam informa que é possível viajar com apenas um cachorro ou gato de cada vez em algumas aeronaves. O animal deve estar na caixa de transporte durante todo o voo e ela deve ser acomodada sob a poltrona do assento à frente, ou embaixo. Na Gol, cães e gatos com até 10 quilos podem viajar dentro da cabine. A Avianca limita a três animais por voo na cabine de passageiros, sendo um por caixa. Na Azul, também são três animais por voo e um por pessoa. O limite máximo de peso é de 5 kg.