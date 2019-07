Bolsonaro afirma crer que Congresso não mexerá nos saques do FGTS

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira, 26, que acha difícil que o Congresso Nacional modifique as novas regras que flexibilizam os saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O presidente foi perguntado pelos jornalistas sobre a intenção de alguns parlamentares de aumentar o valor do saque de 500 reais para contas ativas e inativas do FGTS entre setembro deste ano a março de 2020.

As novas regras do FGTS estão previstas por medida provisória e precisam passar pela Câmara dos Deputados e Senado Federal para se tornarem permanentes. Durante a tramitação, os parlamentares podem fazer modificações no texto. Se a medida não for aprovada em 120 dias, até o fim de novembro, as regras do FGTS voltam a ficar como eram antes.

“O Parlamento sabe muito bem, acho difícil tomarem medida nesse sentido, mas têm todo o direito de tomar. Se, na ponta do lápis, eles falarem que não será atingida a construção de casas populares no Brasil, não tem problema, está certo? Depende deles mostrarem. Matemática não tem como fugir, né? Matemática, pelo que eu aprendi até hoje, dois e dois são quatro e ponto final”, disse o presidente.

E acrescentou: “Nós procuramos atender 82% das pessoas cujo saldo é abaixo de R$ 500. Alguns falam que atendi o interesse de construtoras. Não. Atendi o interesse do povo, não majorando isso, porque temos que ter recursos para continuar o Programa Minha Casa, Minha Vida que é muito importante para quem não tem onde morar. Essa que é a nossa intenção”, afirmou o presidente, na saída do Palácio Alvorada.

Na quarta-feira (24), o governo federal anunciou a liberação de saques de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do PIS-Pasep. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes. O calendário dos saques de até 500 reais deve ser liberado no próximo dia 5 pela Caixa Econômica Federal. A movimentação do PIS/Pasep está autorizada a partir do dia 19 de agosto. Já o FGTS com saque de aniversário está autorizado a partir de abril do ano que vem.

(Com Agência Brasil)