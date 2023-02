BC reabre consulta para que 40 milhões achem dinheiro esquecido em bancos

O Banco Central voltou a abrir o Sistema de Valores a Receber (SVR), ferramenta que mostra o dinheiro “esquecido” pelos clientes em instituições financeiras. De acordo com a autoridade monetária, 38 milhões de pessoas e 2 milhões de empresas têm algum saldo em conta não resgatado. O valor é equivalente a 6 bilhões de reais.

Por enquanto, o cidadão consegue fazer a consulta, que estão liberadas desde às 10h desta terça-feira, 28. Caso tenha algum dinheiro para ser resgatado, será preciso voltar no site do sistema no dia 7 para saber o valor a receber e solicitar o resgate. Nesta primeira etapa, é necessário ter em mãos apenas o número do CPF e a data de nascimento. Para a solicitação do resgate, o cliente bancário precisa fazer login via gov.br, a plataforma de serviços do governo federal.

O sistema estava fechado desde maio do ano passado, tanto para consultas como saques. Nesta fase, herdeiros e representantes legais dos falecidos podem fazer consulta e posteriormente a movimentação caso houver valores para receber.

Os 6 bilhões de reais são a soma de valores deixados em instituições bancárias como: contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível; tarifas cobradas indevidamente; parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente; cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários de cooperativas de crédito; recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados; contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível; contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível e outros recursos disponíveis nas instituições para devolução.

A autoridade monetária alerta que não entrará em contato com as pessoas para falar sobre os valores a receber ou mesmo confirmar dados pessoais. Não clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS ou plataformas de mensagens como o WhatsApp e o Telegram. O serviço para consulta e o saque é gratuito, ou seja, não faça pagamentos para ter acesso ao dinheiro. O BC informa que o dinheiro esquecido será depositado preferencialmente por chave PIX.