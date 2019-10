BC dos EUA corta taxa de juros pela terceira vez consecutiva

O Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto), colegiado do Federal Reserve (Banco Central dos Estados Unidos), cortou a taxa de juros no país em 0,25 ponto porcentual nesta quarta-feira, 30. Esse foi o terceiro corte consecutivo feito pela instituição. A decisão, segundo o comitê, levou em conta a perspectiva fraca de crescimento econômico global, em movimento já esperado pelo mercado. No Brasil, a decisão sobre a Selic deve ser anunciada às 18h.

A taxa de juros dos Estados Unidos caiu do intervalo de 1,75% a 2% para entre 1,5% e 1,75%. Em comunicado, o Fomc afirmou que bons dados de emprego, inflação sob controle e um cenário da economia global mais favoráveis foram as bases para a decisão. O colegiado, porém, não deixou claro se seguirá fazendo cortes nas taxas de juros. “O Comitê continuará monitorando as implicações das informações recebidas para as perspectivas econômicas, ao avaliar o caminho apropriado do alcance da meta para a taxa de fundos federais'”.

Nos últimos meses, o mercado e o presidente dos EUA, Donald Trump, pressionaram o Fed para cortes na taxa para que a economia americana apresente desempenho melhor frente a um cenário de disputa comercial com a China e desaceleração global.



Essa foi a terceira redução consecutiva do colegiado, que se reúne, assim como o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, a cada 45 dias. Antes do corte de 0,25 pontos porcentuais em julho, a última vez em que a entidade tinha descido a taxa tinha sido em dezembro de 2008, durante a crise financeira mundial.