BC decreta liquidação extrajudicial da Gradual Corretora

O Banco Central (BC) decretou nesta terça-feira, 22, a liquidação extrajudicial da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, com sede em São Paulo.

“A existência de graves violações às normas legais e regulamentares que disciplinam a atividade da Gradual CCTVM, o comprometimento de sua situação econômico-financeira, bem como a existência de prejuízos que sujeitam a risco anormal seus credores foram as razões que levaram à liquidação da empresa”, diz o BC em comunicado.

Sem vínculos com qualquer conglomerado bancário, diz o BC, a Gradual CCTVM tem baixa relevância no Sistema Financeiro Nacional, representando apenas 0,003% do ativo total e 0,07% dos recursos administrados de terceiros. Foi responsável por 0,04% do movimento total de câmbio realizado no quarto trimestre de 2017.