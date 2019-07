BB e Itaú anunciam redução de juros após queda da Selic

O Banco do Brasil e o Itaú anunciaram nesta quarta-feira, 31, que irão cortar taxas de juros de empréstimos após a decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central reduzir em 0,5 ponto percentual a Selic, chegando em 6% ao ano. Mais cedo, antes mesmo do anúncio do Copom, a Caixa Econômica Federal havia anunciado corte em algumas de suas tarifas.

No caso do BB, as reduções foram no crédito para pessoas físicas, jurídicas e no financiamento imobiliário. No empréstimo pessoal, as taxas passam de 2,99% ao mês para 2,955. No crédito imobiliário, a taxa mínima no SFI (Sistema Financeiro de Habitação) cairá de 8,49% para 8,29%. Esse financiamento permite a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, (FGTS) na compra de imóveis de até 1,5 milhão de reais.

Os juros para o financiamento automotivo também foram reduzidos, de 0,88% para 0,84%. Para as empresas, a operação de cheque, por exemplo, cai de 1,26% ao mês para 1,22%. As novas tarifas começam a valer em 5 de agosto.

Em comunicado, o Itaú Unibanco afirmou que repassará integralmente o corte de 0,5 ponto percentual da Selic para seus clientes a partir do dia 5. O banco não detalhou quais são as taxas cobradas hoje e como ficarão os juros das operações, mas disse que o repasse será no crédito para pessoas físicas e em capital de giro para empresas.

Caixa

Mais cedo, a Caixa anunciou corte de até 40% em algumas linhas de crédito para pessoas físicas e empresas, como o cheque especial. Segundo o banco, a partir desta quinta-feira, 1º de agosto, a taxa máxima de cheque especial para pessoas físicas cairá de 13,45% ao mês para 9,99%. Para clientes que contratarem um pacote de serviços, chamado de “Caixa Sim”, a taxa praticada será de até 8,99% ao mês.