Caixa anuncia redução de juros em cheque especial e empréstimos

A Caixa anunciou ainda a queda de até 21% nos juros do crédito pessoal. A taxa mínima era de 4,99% ao mês e agora será a partir de 2,29%.

No pacote de medidas também está a isenção da anuidade no cartão de crédito para pessoas físicas. “A isenção de anuidade é importante em um momento de grande competição no mercado bancário, inclusive com a liberação de recursos do FGTS”, disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

Na antecipação de recebíveis com cartão de crédito para pessoa jurídica, a taxa será de 1,85%. Também não haverá anuidade no primeiro ano do cartão de crédito para pessoas jurídicas.

Segundo o banco, o objetivo da ação é oferecer linhas de crédito mais vantajosas e que atendam de forma efetiva as necessidades dos clientes do banco, proporcionando rapidez na contratação com um atendimento prioritariamente digital.