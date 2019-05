Bayer abre processo seletivo para 80 vagas com bolsa de até R$ 2.260

A Bayer, empresa química e farmacêutica, está com 80 vagas de estágio abertas no país para estudantes de nível superior. O programa oferece bolsa-auxílio de até 2.260 reais, tem duração de até dois anos e oferece oportunidades em oito estados. As inscrições podem ser feitas pelo site da multinacional.

Das 80 oportunidades, 60 delas são para o Programa Institucional, que recebe candidaturas até 26 de maio. Para participar, é preciso ser estudante de administração, ciências contábeis, comunicação social, medicina veterinária, marketing e agronomia.

A carga horária, nesse caso, é de 30 horas semanais e a bolsa oferecida pela empresa é de 1.700 reais por mês. Os locais de trabalho são Uberlândia (MG), Cambé (PR), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Santa Helena de Goiás (GO), Itaí (SP), Paulínia (SP), São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Belford Roxo (RJ) e Camaçari (BA).

Já as vinte restantes são destinadas a candidatura no Programa Agro, em que o foco são os cursos relacionados a agronomia e recebe inscrições até o dia 12. É necessário estar matriculado em um dos seguintes cursos: administração, agronomia, biologia, biotecnologia ou engenharias.

As vagas estão localizadas nas cidades de Campo Verde (MT), Cuiabá (MT), Primavera do Leste (MT), Sorriso (MT), Cachoeira Dourada (GO), Goiânia (GO), Rio Verde (GO), Uberlândia (MG), Itaí (SP), Santa Cruz das Palmeiras (SP), Londrina (PR), Rolândia (PR), Não Me Toque (RS) e Passo Fundo (RS), com carga horária de 40 horas semanais e bolsa-auxílio de 2.260 reais.

A Bayer afirma, para participar dos processos, os candidatos devem ter conhecimento em inglês e domínio do pacote Office. Além da bolsa, a empresa oferece benefícios como vale-transporte ou fretado, assistência médica e odontológica, além de vale-refeição ou refeitório.