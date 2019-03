Bancos não vão abrir durante o Carnaval

Quem tem contas a vencer nos próximos dias deve se programar antes de curtir a folga de Carnaval porque os bancos não abrirão no período. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), o expediente bancário está suspenso na segunda e terça-feira e o atendimento só volta na Quarta-feira de Cinzas, 6, após as 12h.

A alternativa é utilizar os canais eletrônicos e correspondentes para o pagamento das contas. Boletos que possuem código de barras podem ter o seu pagamento agendado nos caixas eletrônicos, no internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

A Febraban cita que as contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento em 4 ou 5 de março poderão ser pagas, sem acréscimo, na quarta-feira, caso o cliente prefira.

“Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento”, afirmou a entidade.