B.blend anuncia recall e suspende venda de cápsulas de bebidas

A B.blend, joint venture entre Ambev e Whirlpool (dona da Brastemp), anunciou o recall das cápsulas de bebidas pertencentes aos lotes 180005 até 180081, com datas de validade de 07/08/2018 até 06/03/2019. Segundo a empresa, uma possível falha na leitura do código de receita de algumas cápsulas pode alterar a temperatura da bebida durante o preparo.

“Nessas cápsulas, a falha na leitura do código da receita, pode alterar a temperatura da bebida com o risco do consumidor não perceber que a bebida que deveria ser preparada fria foi preparada quente”, informa a B.blend.

Vendidas por mais de 2.000 reais, as máquinas B.blend preparam bebidas frias, quentes, com e sem gás, como Pepsi, chás e sucos. Também é possível preparar café e chocolate quente.

“Criamos a B.blend para levar aos consumidores a melhor experiência de consumo de bebidas em casa. Por isso, mesmo a qualidade do líquido da cápsula permanecendo inalterada, decidimos voluntariamente realizar o recall das cápsulas pertencentes aos lotes 180005 até 180081”, informa a empresa em nota.

Os consumidores que possuírem cápsulas dos lotes envolvidos no recall poderão trocar o produto ou pedir o reembolso. O contato com a empresa pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e as sábados, das 8h às 14h, por telefone (11 3468-9700) ou e-mail (recall@bblend.com.br).

Por conta do problema, a B.blend suspendeu temporariamente a venda de cápsulas envolvidas no recall “até que a situação seja normalizada”.