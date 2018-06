Fiat convoca recall de 223.034 por risco de motor desligar sozinho

A Fiat anunciou nesta sexta-feira, 29, o recall de 223.034 veículos por falhas no relés – sistema de ignição e injeção de combustível -, que podem levar o motor do veículo a desligar sozinho. A convocação atinge os veículos Uno, Argo, Mobi, Toro, Grand Siena, Strada, Palio Weekend e Fiorino, ano-modelo 2017 a 2019.

“Foi detectado que a eventual falha dos relés poderá acarretar o funcionamento irregular do motor e, em casos extremos, o seu desligamento inesperado, comprometendo as condições de dirigibilidade do veículo e aumentando o risco de colisão, além de possibilitar a ocorrência de danos físicos e materiais ao condutor, aos passageiros e a terceiros”, diz a empresa em comunicado.

A existência da falha poderá ser observada mediante o acendimento da luz espia da bateria no quadro de instrumentos do veículo. Independentemente do acendimento da luz, a empresa pede que os proprietários desses veículos dirijam-se imediatamente a uma concessionária da rede para realizar o reparo.

O tempo estimado para o serviço é de aproximadamente 30 minutos. É necessário fazer o agendamento prévio em uma concessionária da rede.

É possível consultar os números dos chassis envolvidos no site www.fiat.com.brou contate a Central de Serviços ao Cliente pelo telefone 0800 707 1000.