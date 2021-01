As perspectivas do mercado financeiro com a ‘onda azul’ nos EUA

O resultado eleitoral americano surpreendeu até mesmo os institutos de pesquisa, que davam como certa a vitória dos republicanos da maioria no Senado. Após reclamações do presidente americano Donald Trump e a lamentável invasão do capitólio que terminou com a morte de quatro pessoas, os Estados Unidos amanheceu nessa quinta-feira 7 com as cores azuis, que representam o partido democrata. A ele pertencem o presidente eleito Joe Biden, a maioria da Casa dos Representantes (equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil) e 50% das cadeiras do Senado. Isso significa que em caso de empate no Senado quem tem o voto de minerva é a vice-presidente Kamala Harris, também democrata. Essa nova configuração política que se desenhou em Washington é um alento para o mercado financeiro, já que a política econômica de Biden deve ser implantada de forma menos dificultosa e isso significa mais estímulos na maior economia do mundo.

“Conseguir esse voto da Kamala Harris dá igualdade aos democratas perante os republicanos no senado e isso vai fazer com que os planos econômicos do Biden ganhem maior tração”, diz Alejandro Ortiz, economista da Guide Investimentos. “Investimentos como em infraestrutura, energia renovável, educação e retreinamento da força de trabalho ganham maior facilidade de aprovação e isso é muito bom para o crescimento potencial da economia”, diz ele. Nesse novo ciclo de bonança dos mercados americanos impulsionado também pelas vacinas ganha o Brasil, cuja bolsa de valores é diretamente influenciada pelas empresas de lá. O Ibovespa bateu recorde atrás de recorde de sua máxima intradia, alcançando 121.659,83 por volta das 13h15.

Na quarta-feira, o Dow Jones fechou em uma alta acima de 400 pontos e no final da manhã de hoje, após a aprovação do Congresso americano da vitória de Joe Biden, subia mais de 0,30%. Esse índice tem como principal segmento justamente as empresas com maior valor de mercado e abrange grande parte da indústria americana, portanto sua subida está diretamente relacionada com a onda azul e impacto positivo na indústria. Mas não foi só ele que subiu. O S&P 500, que considera o valor de mercado, mas também de ações, fechou em alta de 0,57% e no final da manhã de hoje subiu 1,30%. Por outro lado, a Nasdaq ontem fechou em queda de 0,60% e por volta do meio-dia no horário de Brasília subia 1,94%.

Apesar de todas estarem subindo nessa quinta-feira, 7, o fato de a Nasdaq ter caído na quarta-feira, na contramão das outras bolsas, mostra a possível direção desse novo período para as bolsas americanas. Isso acontece porque hoje a alta de preço nas ações está relacionada com a diminuição das incertezas, o que impulsiona todos para cima. “A chance de a eleição presidencial ser questionada ficou para trás e essa retirada de risco faz com que as bolsas se valorizem globalmente. Ontem teve a invasão do Congresso, mas depois a sessão voltou e a casa chancelou a eleição do Biden”, diz Thomás Gibertoni, economista da Portofino Multi Family Office.

No médio prazo, porém, a análise do mercado é que a Nasdaq irá se enfraquecer a posse do Biden, que propôs maior taxação das empresas de tecnologia, o que certamente prejudicará os seus resultados. Outro ponto é que a imunização da população muda novamente a direção das chaves dos mercados uma vez que as empresas do “fique em casa” deixam de se beneficiar. Além disso, com o maior aporte fiscal na economia, caminho que os democratas vão querer trilhar, os juros do país tendem aumentar, o que beneficia as empresas de menor porte. “As empresas de crescimento se beneficiam muito com o juros baixos, mas por outro lado as Small Caps sobem com a injeção de combustível na economia. São empresas de serviço, varejo e consumo que ganham muito com dinheiro na mão do consumidor”, diz Gibertoni.