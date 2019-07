Argentina estudará criação de moeda única do Mercosul, diz ministro

O ministro da Fazenda argentino, Nicolás Dujovne, disse nesta quarta-feira, 17, que será feito um estudo para apontar as vantagens de uma eventual moeda única no Mercosul. União monetária semelhante já foi citada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, durante reunião do G20, em junho.

Segundo Dujovne, o estudo também abordaria as mudanças necessárias para que a criação da moeda ocorresse. O ministro argentino classificou a ideia como “muito interessante.”

A medida é diferente da que Guedes havia sinalizado. Na visão do ministro brasileiro, a junção de moedas começaria apenas entre Brasil e Argentina, com a formação do “peso-real”, e posteriormente integraria as moedas de Uruguai e Paraguai.

Na época da divulgação da ideia por Guedes, a junção de moedas entre os países do Mercosul, e mesmo entre Brasil e Argentina apenas, foi muito criticada por economistas e investidores do mercado financeiro. Além disso, o Banco Central chegou a negar a informação.

