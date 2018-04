Apple lança sistema que dispensa cartão de crédito no pagamento

A Apple lançou nesta quarta-feira o Apple Pay no Brasil. O sistema de pagamento dispensa o cartão de crédito na hora de concluir transações – o sistema permite o pagamento ao aproximar o celular da máquina de cartões.

O recurso da Apple libera o pagamento por impressão digital ou identificação facial em outros aparelhos da empresa, como o MacBook Pro.

Por enquanto, o uso do Apple Pay será limitado aos clientes com cartão de crédito Itaú. Até então, o Itaú era a única instituição financeira brasileira que não havia se adaptado ao recurso de pagamento por aproximação.

A tecnologia utilizada no Apple Pay promete ser uma forma de pagamento mais segura, evitando roubo de informações. Segundo a Apple, o sistema cria um número específico para o aparelho e um código de transação único. Dessa maneira, os dados do cartão não são armazenados no dispositivo ou nos servidores da Apple, nem são compartilhados com as lojas.

O Brasil é o primeiro país da América Latina a receber o Apple Pay e o 21° no mundo. O CEO da empresa, Tim Cook, havia anunciado em novembro de 2017 que o serviço chegaria ao país.

Atrás dos rivais

O lançamento do sistema de pagamentos por aproximação da Apple chega em solo brasileiro dois anos depois do Samsung Pay, serviço exclusivo para os consumidores com smartphone da marca.

Em novembro do ano passado, o Google lançou o Android Pay para todos os usuários do sistema operacional.